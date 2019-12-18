عقب اغتيالهما إمام مسجد.. الجيش يعلن القبض على مسلحين شرقي اليمن

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365
أعلن الجيش اليمني، القبض على مسلحين اثنين، بعد ساعات من تنفيذهما عملية اغتيال لإمام مسجد بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.
وأفادت المنطقة العسكرية الأولى، في بيان فجر الأربعاء، أن قوات "اللواء 37 مدرع" والبحث الجنائي، تمكنت من القبض على مسلحين اثنين بعد اغتيالهما لإمام بمديرية القطن، بعد ساعات من العملية.
وأشار البيان إلى أن الجانيَين "م.ن.ع.ي" و "م.أ.ع. م" اغتالا "ع.س.ح.ي" بعد استدراجه إلى سيارتهما بمنطقة المدهر بمديرية القطن.
ولفت إلى أن قوات الجيش فور تلقيها البلاغ باشرت مع البحث الجنائي، علميات التحري، حتى تمكنت من القبض على الجناة في نقطة تفتيش للجيش بمنطقة الخشعة، دون مزيد من التفاصيل.
فيما كشف مصدر عسكري رفيع، في تصريح للأناضول، أن الجناة ينحدرون من محافظة لحج (جنوب)، وأنهم الضحية هو "علي سالم حسين يحيى"، إمام مسجد في منطقة سفولة آل حويل بمديرية القتل.
وبيّن المصدر أن الإمام أيضا ينحدر من محافظة لحج.
وتعد مديرية القطن من مناطق محافظة حضرموت (ثلث مساحة اليمن) التي تشهد انفلات أمني منذ نحو خمس سنوات، جراء الحرب التي تعيشها البلاد بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "الحوثيين".
وخلفت الحرب المتواصلة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات أغلب سكان البلد العربي الفقير بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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