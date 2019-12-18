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صحيفة الخليج الالكترونية
تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر مسجداً، قالوا إن معلمة وثقته خلال ذهابها إلى عملها، وتـوفيت في نفس اليوم إثر حــادث مروري.
وذكر متداولو الفيديو أن المعلمة جرت الصلاة على جـثمانها في نفس المسجد الذي صورته يوم وفـاتها، وأطلقوا وسماً حمل اسمها؛ حيث نعاها الكثيرون، راجين من الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والمغفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفــاة معلمة أثناء ذهابها لعملها.. وفيديو متداول لآخر ما صوّرته قبل وفـاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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