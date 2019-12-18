وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “ مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب ”.

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: ممرض قانوني أول- إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى، أخصائي- أطفال حديثي الولادة (عدد 45 وظيفة)، أخصائي تمريض- جناح أمراض النساء (عدد 13 وظيفة)، أخصائي تمريض- الولادة (عدد 20 وظيفة)، أخصائي تمريض- الطوارئ (عدد 21 وظيفة).

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