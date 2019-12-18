شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمال يحرصون على أداء الصلاة جماعة في وقتها بموقع عملهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر أحد المواطنين مقطع فيديو، يظهر مجموعة من العمالة وهم يؤدون الصلاة جماعة في موقع العمل، الشيء الذي يؤكد حرصهم على أداء الفريضة في وقتها دون تأخير لأي سبب كان. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، والذي لاقى إعجاب المغردين عبر منصة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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