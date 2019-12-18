شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. وتنبيه للمتنزهين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن تشهد إجازة هذا الأسبوع انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، لاسيما في آخر الليل على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح الزعاق – عبر حسابه بموقع “تويتر” – أنه يتوقع أن تنخفض الحرارة في مناطق الشمالية والشرقية والوسطى ونواحي طريف وعرعر وتبوك الجوف وحائل والقصيم والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والرياض والصمان والدوادمي.

ووجه الزعاق تنبيهاً للمتنزهين بضرورة أخذ الحذر والانتباه للبرودة المتوقعة في إجازة نهاية الأسبوع.