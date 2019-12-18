ما هي طرق للمحافظة على لون شعر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

صبغات الشعر تكلف النساء كثيراً وذلك من أجل الحصول على لون شعر يدوم لفترة طويلة ويمنحهن الشكل الجميل والطلة البهية، ومن هنا تتعدد الطرق التي يمكن لهن اتباعها للمحافظة على لون شعر يدوم لفترة أطول، إليك 4 طرق منها:



1- تجنب الحمامات الساخنة: يؤدي الماء الساخن إلى جفاف جلدة الرأس ويقلل من حيوية ولون الشعر وينصح الخبراء باستخدام مياه الإستحمام بدرجة حرارة الغرفة.

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2- حماية الشعر: يجب حماية الشعر من الشمس والكلور أثناء ممارسة السباحة وذلك باستخدام واقي الشعر ويفضل أن يحتوي على زيت عباد الشمس والمواد المضادة.

3- عدم الإفراط باستخدام أدوات الشعر الساخنة: البقاء بعيداً عن الأدوات الساخنة الخاصة بالشعر في الأسبوع الأول بعد التلوين سوف يساعد على منع اللون من التلاشي.

4- انتظار غسل الشعر لأطول فترة ممكنة: عروض الشامبو الجافة كثيرة في السوق ويمكن أن تستخدمينها عند صبغك شعرك حديثاً لأنه كلما قل غسل الشعر، كان عمر اللون أطول.