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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كي لا تصابي بالغباء.. توقفي عن ممارسة هذه العادة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
من المعروف أن تناول الطعام في وقت متأخر له أضرار كثيرة ومتنوعة على الصحة، إضافة الى أنه عامل أساسي يساهم في زيادة الوزن والتسبّب بأمراض عديدة وحتى خطيرة.
إلاّ أن ما لا تعرفيه، أن للأكل في وقت متأخر من الليل مضارّ عدة على جسم الإنسان لكن أخطرها ما توصلت إليه الأبحاث الجديدة والتي تشير إلى أن الأكل في وقت متأخر يمكن أن يدمّر عقل الانسان ويسبّب الغباء.
وكشف باحثون من جامعة كاليفورنيا أن التوجه نحو الثلاجة في وقت متأخر من الليل لتناول الطعام يمكن أن يضرّ الذاكرة إذ يهضم جسم الإنسان الطعام أثناء النوم مما يسبب ضرراً بجزء من الدماغ يسمى "قرن آمون"، والذي يتحكم بالذاكرة.
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