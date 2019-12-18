شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع؟.. توضيح من «التجارة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن 4 حقوق رئيسية للمستهلك في حالة عملية الاستبدال والاسترجاع.

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وأوضحت وزارة التجارة أنه يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع في الأيام المحددة لسياسة المنشأة، وثانيا أنه من حق المنشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها، أما ثالثا فإنه يمنع وضع عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وأخيرا إذا اكتشف المستهلك أن السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فإن من حقه الاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشأة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن للمستهلك ثمانية حقوق تتضمن إشباع حاجاته الأساسية: الحق في المعرفة، الحق في بيئة صحية، حق الاستماع لملاحظاته، حق السلامة والأمان، حق الاختيار، حق التثقيف، حق التعويض.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستقبل الشكاوى من خلال الرقم 1900 أو من خلال تطبيقاتها الإلكترونية وتتقاعل وتتجاوب مع البلاغ خلال ساعات وتندب مفتشين ومفتشات للوقوف على الشكوى والتحقق من البلاغ وإكمال ما يلزم.