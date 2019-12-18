شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: عطل فني في بوابة «مساند» يؤخر استقدام العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر عن تعثر محاولات مكاتب الاستقدام في الربط الإلكتروني مع جهات التعاقد الخارجية بالدول المصدرة للعمالة المنزلية، وواجهت المكاتب صعوبات في التواصل مع بوابة «مساند» المعطل منذ ثلاثة أيام.

ووفقاً لـ”عكاظ”، قالت المصادر إن استمرار العطل التقني تسبب في تعثر المعاملات خاصة وأن الربط الإلكتروني مع مكاتب الخارج يعني الخليج 365 الكفيل مع العاملة، وهو الأمر الذي تعطل تماما، فضلا عن أن الدول المصدرة غير قادرة على استكمال الإجراءات النظامية، وأضحت بذلك آلاف المعاملات معلقة في جميع الدول، كما أن سفارات المملكة غير قادرة على التصديق دون الربط الإلكتروني مع «مساند».

وتابعت المصادر أن الأعطال المتكررة باتت سمة لبوابة «مساند» وتتسبب في هدر الوقت وإضاعة القيد الزمني المحدد في العقود ما يعني فرض غرامات تأخير تصل إلى 40% في حال تأخر وصول العمالة المنزلية.