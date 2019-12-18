شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يخترق نظام جامعة الملك فيصل ويُعدل درجات الاختبارات.. وعقوبة رادعة بحقه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت مصادر أن النيابة العامة طالبت بسجن أحد الطلاب أربع سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال، وذلك بسبب تورطه في اختراق نظام جامعة الملك فيصل وتعديل درجات 19 طالباً إلى 199.

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وبحسب المصادر تعود التفاصيل إلى أن مدير الجامعة كان قد وجه خطاباً أوضح فيه ملاحظته، عن طريق عمادة تقنية المعلومات وبعض الكليات، عمليات دخول غير مشروعة على النظام القصد منها إجراء تغييرات في درجات وبيانات الطلاب، الشيء الذي تتطلب تشكيل لجنة برئاسة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية لتقصي الحقائق. حسب “عكاظ”

وأوضح أن عمادة تقنية المعلومات قدمت تقريراً أوضحت خلاله ما توصلت إليه من نتائج وأسماء 19 طالباً استفادوا من الاختراق بتحويل درجاتهم إلى 199 وهي الدرجة المقررة للطلاب، وانتهت التحقيقات إلى استدعاء 4 من الطلاب إلى جهة الضبط وسماع أقوال طالبة لوحظ تغييراً في درجات بعض مقرراتها، حيث ذكرت للجنةَ التحقيق بأنها تلقت رسالة من المتهم عبر تطبيق «سناب شات» يؤكد فيها استعداده لتغيير درجاتها في كل المواد بشرط تزويده بالرقمين الأكاديمي والسري ثم أبلغها بنجاحه في فعلته.

وكان المتهم قد أقر في التحقيقات بدخوله إلى موقع أجنبي مختص بتسريب البيانات، الأمر الذي ساعده في الاختراق والوصول إلى قاعدة بيانات جامعة الملك فيصل وعناوينها البريدية وأرقام سرية لمنسوبيها استخدمها في الوصول إلى نظام درجات الطلاب.