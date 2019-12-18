ليست السجائر الإلكترونية أقل خطراً من الأعتيادية!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تمكن علماء جامعة كاليفورنيا من الحصول على مستخلص دخان السجائر الإلكترونية واختبروا تأثيره في خلايا الجسم في المختبر.
بينت نتائج الاختبار حدوث تمزق في الحمض النووي وموت الخلايا بسرعة كبيرة مقارنة بالخلايا التي لم تتعرض لمستخلص دخان السجائر الإلكترونية.
تقول البروفيسورة "جيسيكا فانغ- رودريغس" من الجامعة "لقد أجرينا اختبارات نوعية عديدة عن تأثير هذا الدخان في الخلايا البشرية، بينت نتائجها أن السجائر الإلكترونية ليست أقل ضررا من الاعتيادية كما يدعي منتجوها، لقد تمكنا من تحديد دورها في عملية موت الخلايا، لذلك استنادا إلى هذه النتائج يمكنني أن أقول إن السجائر الإلكترونية ليست أقل ضررا من السجائر الاعتيادية من ناحية تأثيرها على صحة الإنسان".
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