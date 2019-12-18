خبراء: العلكة تعالج الحموضة في العدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الحموضه هي ظاهرة من ظواهر التوعك المعوي التي تحدث بسبب افراز المعدة كمية من السوائل التي تحتوي موادا كاوية كحمض الهيدروكلوريك و بعض الانزيمات و في بعض الاحيان تتسرب تلك الاحماض للمريء و تبقى لفترات طويلة و حين البقاء طويلا فانها تتسبب بحموضة المعدة.



وللوقاية من الحموضة باستطاعتنا اتباع الارشادات الاتية:

- مضغ الطعام جيدا و توزيع الوجبات اليومية و تقسيمها لخمس وجبات خفيفة بدلا من 3 وجبات رئيسة.

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- تجنب الاطباق شديدة السخونة و كذلك شديدة البرودة.

- تجنب الاطعمة المشبعة بالتوابل.

- تجنب الاطعمة المقلية.

- محاولة الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

- شطف المريء و تنظيفه من الحمض بشرب المياه بعد تناول الطعام.

أما عن العلكة أو ما يعرف باللبان سكاكر فقد اعتدنا عليها في حياتنا اليومية و ليست العلكة مصدرا او سببا رئيسا لتسوس الاسنان بل ان لها تأثيرات ايجابية فهي عامل مساعد لعلاج ظاهرة الحموضة حيث تعمل على تغليف المريء باللعاب وحمايته من الحمض المعدى، ولكن ينصح بعدم الإكثار من مضغ العلكة؛ لأنها قد تسبب الغازات والإسهال.