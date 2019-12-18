دقائق في اليوم ستجعلك ستبدين أصغر.. كيف ذلك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كما يبدو جسمك أكثر شبابا وجاذبيّة عندما تمارسين الرياضة وتقوّين عضلاتكِ، هكذا سيبدو وجهك تبعا للمبدأ نفسه! عضلات وجهك تترهّل مع العمر وهي بحاجة للتحرّك والتحدّي لتستعيد شكلها الطبيعيّ، لذا مفتاحك اليوم لتغيير جذري هو يوغا الوجه! نعم كما سمعتِ، هي رياضة خاصّة بالوجه، إذا التزمت بممارستها كل يوم، سترين نتائج مذهلة في المرآة. فلنبدأ!



ككل جلسات الرياضة، جلستك التي تدوم 5 دقائق يوميّا ستبدأ بالتحمية: تنفّسي بعمق وببطء وركّزي على إرخاء عضلات وجهكِ، رقبتك وجسمكِ.

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يوغا الرقبة: اجلسي في وضعيّة الظهر المستقيم، ثم ابدئي بأخذ رأسك إلى الأمام ثم الوراء 3 مرّات، من دون أن تحرّكي عمودك الفقريّ. حافظي على فكّك مسترخيا وتنفّسي بعمق. الآن، أديري رأسك من اليسار إلى اليمين وكأنّك تنظرين إلى مستوى ما فوق كتفيكِ. كرّري الحركة 3 مرّات بلطف ومن من دون الضغط على عضلاتكِ. بعد ذلك، خذي أذنك اليمين نحو كتفك اليمين قدر المستطاع وحافظي على الوضعيّة 5 ثوانٍ، ثم انتقلي إلى الأذن الأخرى. أعيدي الحركة 3 مرّات.

يوغا العينين: لجعلهما تبدوان أكثر شبابا وللتقليص من أثر التجاعيد أو لتأخير ظهور التجاعيد، حافظي على رأسك مستقيما وجامداً، وحاولي تحريك عينيك ونظرك ببطء من الأسفل إلى الأعلى ومن اليمين إلى اليسار. كرّري الحركة 3 مرّات. الآن، حافظ على الوضعيّة نفسها، وحرّكي نظراتك بشكل مائل من أعلى اليمين إلى أسفل اليسار وبالعكس. كرّري الحركة 3 مرّات.

يوغا الوجه: ارفعي حاجبيك أعلى ما استطعت وافتحي عينيك جيّدا وحافظي على الوضعيّة مدّة 5 ثوانٍ. الآن اجعلي شفتيك نحو الأمام على شكل حرف O ثم غيّري هذه الوضعيّة بابتسامة عريضة. بعد ذلك، افتحي فمك ومدّدي لسانك قدر ما استطعت إلى الأمام لبضع ثوانٍ. أعيدي كل حركة 3 مرّات.