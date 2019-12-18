شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية: انتهاء مدة استقرار سعر السهم 9 يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة الخدمات المالية جولدمان ساكس أن مدة الاستقرار السعرى فى أرامكو السعودية تنتهي فى التاسع من يناير 2020 كما أكدت أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعرى.

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