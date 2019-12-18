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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تبدأ فى إصدار لابتوب 4k بسعر 1400 دولار الأربعاء 18 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 أفاد تقرير على موقع " سبوتنيك" أن شركة جوجل بدأت في إصدار4k من أحد أجهزة اللابتوب، ويمتاز اللابتوب بتصنيعه من الماغنيسيوم بخفة وزن، ويبلغ وزنه 1090، ويعتمد الجهاز الجديد على نظام التشغيل Chrome OS.

وأوضحت الشركة أن الجهاز Pixel book Go يأتي بشاشة قياس 13 بوصة ذات دقة وضوح عالية 3840 *2160 بيكسل، وتبلغ الذاكرة العشوائية له سعة 16 غيغابايت، ووفقا للتقرير أنه يبلغ سعر جهاز اللابتوب 1400 دولار أمريكي.

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