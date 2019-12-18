مسابقة غريبة.. 30 فتاة فى المغرب تتسابق على أطوِل "زغرودة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسابقة غريبة.. 30 فتاة فى المغرب تتسابق على أطول زغرودة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365

شهدت مدينة "طنجة" المغربية، مسابقة غريبة من نوعها، حيث أطلقت مسابقة حول "أحسن زغرودة نسائية"، والتى تسابق بها 30 متسابقة من مختلف مدن المغرب.



وفازت فى المسابقة، سناء العشيرى، متفوقة على جميع المشاركات الأخريات.

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اللجنة المنظمة لهذه المسابقة الفريدة من نوعها، حددت معايير صارمة لدخول التنافس، بحضور لجنة تحكيم مختصة في تصنيف الزغاريد، والتى ستعمل على اختيار الأفضل منها لتتويج صاحبتها بالمسابقة.

وقد سخر العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من فكرة المسابقة، التّى تضع النساء أمام لجنة تحكيم مختصة فى تصنيف الزغاريد، متهمين إياها بالترويج لـ"التفاهة"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وقالت أحدى التعليقات ساخرة من إعلان المسابقة: "وأخيرا، تمّ التفكير في أساليب جديدة للقضاء على البطالة، وإيجاد فرص عمل للنساء، وتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد". وفى تدوينة أخرى، كتبت معلقة: "السؤال الذي يفرض نفسه لماذا تتصدر التفاهة والحمق الاهتمام فى وقتنا الراهن؟".