OPPO تخطط لضخ 7 مليارات دولار لتطوير الأجهزة الذكية

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أقامت OPPO مؤخرا فعالية OPPO INNO DAY 2019 في مدينة شنجن الصينية تحت عنوان (الإبداع ما وراء الحدود)، كشفت خلاله النقاب عن عدد من المبادرات لعصر التواصل الذكي.



وخلال الفعالية، عرضت OPPO مجموعة من المعدات الذكية بما فيها الساعات الذكية والسماعات الذكية و5G CPE، ونظارات الواقع المعزز، وغيرها من الطفرات التكنولوجية الهامة في مجالات مختلفة مثل الشحن السريع، وتكنولوجيا الجيل الخامس والتصوير وتحسين برامج السوفت وير.

وتعمل هذه الفعالية كمنصة لخبراء الصناعة والشركاء وأهم قادة الرأي للتباحث بشأن مستقبل التكنولوجيا.

وقال توني تشين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة OPPO في كلمته الافتتاحية: "بينما يدخل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ، فإن التواصل الذكي أصبح الآن أكثر قرباً من ذي قبل.

وتابع بالقول:" نؤمن بأن مفهوم التواصل هو مجرد البداية، بينما إدماج واندماج الأشياء هو المستقبل بحق. إن مفهوم التواصل الذكي يقوم على أربع محاور أساسية، بما فيها اندماج التكنولوجيا مع الخدمات، واندماج المؤسسات، واندماج الثقافة، واندماج التكنولوجيا، والفنون، والإنسانيات."

وأضاف تشين قائلا : "OPPO كانت ولا تزال أكثر من مجرد صانع هواتف. في الحقيقة، فإن الهواتف الذكية كانت مجرد نافذة لOPPO لتقدم من خلالها وعاءً متنوعاً من الخدمات التكنولوجية، بالنسبة لـ OPPO بل والصناعة ككل، لن تكون هناك شركة واحدة تركز فقط على الهواتف الذكية."

الاستراتيجيات الثلاث الأساسية لعصر التواصل الذكي

أعلن تشين أن ميزانية تقدر بـحوالي 7 مليارات دولار سيتم إنفاقها على البحث والتطوير خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيتم ضخ هذه الاستثمارات بهدف تطوير التكنولوجيا الأساسية في كل من المعدات، البرامج، ونظم التشغيل، بالإضافة إلى تكنولوجيات الجيل الخامس والسادس، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والبيانات الضخمة، وغيرها من التكنولوجيا التقدمية.

وبهدف الاستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا الجيل الخامس، تخطط OPPO لتطبيق 3 استراتيجيات أساسية، وهى أولا مواصلة الأبحاث والتطوير في التكنولوجيا الأساسية Core Technology لتطور تكنولوجيا تقود العالم. و ثانياً ستقوم OPPO ببناء مناخ متكامل متعدد المجالات والمعدات الذكية إلى جوار الهواتف الذكية التي تعمل كنافذة رئيسية، وثالثا ستقوم OPPO بإعادة النظر في خدمات المستخدم وتحسين محتوياتها وخدماتها المقدمة.

بناء نظام تكنولوجي متكامل لدعم تجارب 5G أكثر شخصية ومغامرة

وقال ليفين ليو، نائب رئيس OPPO ورئيس معهد OPPO للأبحاث في كلمته: "بينما تزداد أهمية دمج التكنولوجيا والخدمات، تقوم OPPO ببناء منظومة تكنولوجية متكاملة تغطي ٥ محاور أساسية هي: المعدات، والبيانات، والحوسبة، والخدمات والسيناريوهات. يقوم النموذج، والذي يعتمد على الـجيل الخامس والذكاء الاصطناعي كأعمدة أساسية، إلى جانب قدراتنا الخاصة، بدمج كل التكنولوجيات ليقدم تجربة تكنولوجية ثابتة متكاملة.

وتابع بالقول:"سوف تتبع OPPO نموذج (سيناريوهات الدوائر الثلاث)، وهي خارطة طريق تغطي السيناريوهات الشخصية، والسيناريوهات الرأسية، وسيناريوهات الإدماج لتخطيط منتجاتها ومعداتها المستقبلية" .

وأضاف ليو، OPPO تخطط لإطلاق ساعات ذكية، وسماعات لاسلكية ذكية، و5G CPE في الربع الأول من 2020.

العمل مع الشركاء لتحقيق عصر التواصل الذكي

وخلال الفعالية، قامت OPPO بإصدار تقرير فن بعنوان "التواصل الذكي: كشف الفرص بقوة الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا السحابية"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة HIS Markit، مقدم المعلومات الرائد عالمياً.

وعبر استعراض الصيحات والإمكانيات المتاحة في الصناعة في عصر التواصل الذكي بدعم من الجيل الخامس، يقدم التقرير اقتراحات ومؤشرات للتطوير المستقبلي لمناخ تكنولوجي ذكي ومندمج.

كذلك استضافت OPPO منتدى بعنوان "الإدماج المستقبلي في عالم الـجيل الخامس"، والذي ضم لجنة متحدثين من رواد الصناعة والخبراء، بما في ذلك كبير علماء الـجيل الخامس في OPPO هنري تانج، والكاتب المالي الشهير وو شي OPPO مؤسس شركة Bajiuling Cultural Creativity Co. Ltd ، ومؤسسة Lanshizi Financial Publishing Center، إلى جانب المدير التنفيذي لشركة IHS Markit توم مورود، والرئيس الوطني لقطاع التكنولوجيا بمايكروسوفت الصين كينج ويي، وشينج وو مؤسس Context Lab، حيث تبادلوا الآراء حول التواصل الذكي بدعم قوة الجيل الخامس.

وتلتزم OPPO بمواصلة تركيزها على الابتكارات التكنولوجية، وذلك عبر دمج الأفكار المستمدة من صيحات التواصل الذكي، وتنظيم مراحل التطوير، إلى جانب خارطة طريق تكنولوجية. الهدف الرئيسي هو التطوير طويل المدى لأجهزتها الذكية، وتقديم المزيد من التجارب التكنولوجية المتكاملة والمصممة بشكل شخصي للمستخدمين. وخلال المؤتمر، قال تشين أن OPPO سوف تواصل الالتزام بمبادئها الأساسية بمفهوم (بينفين)، بينما تواصل العمل عن قرب مع الشركاء ومختلف أطراف الصناعة بروح الانفتاح والمصلحة المشتركة بهدف استكشاف مستقبل التواصل الذكي.