جوجل توقف تحديثها الأخير لـ"كروم" على أندرويد

دبي - بواسطة محمد فارس © كروم كروم

كتب - عاصم الأنصاري:

أوقفت شركة جوجل الأمريكية تحديثها الأخير لمتصفحها "كروم" على نظام تشغيل "أندرويد"، بعد تقارير أظهرت أن التحديث الأخير يتسبب في فقدان بيانات المستخدمين.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، اشتكى بعض مستخدمي جوجل من أنه بمجرد تحديث متصفح "كروم"، لم يتمكنوا من الوصول إلى معلوماتهم وبياناتهم الأساسية.

وأثر تحديث "كروم" الأخير على تطبيقات أخرى مثل "تويتر لايت"، والتطبيقات المبنية على أساس برمجيات "Apache Cordova".

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وأشار خبراء في شركة جوجل إلى أن المشكلة حصلت بسبب نسيان نقل محتويات localStorage أو WebSQL إلى دليل الإصدار الجديد من متصفح "كروم"، ما جعل البيانات غير قابلة للوصول لجميع مستخدميها.

ومن جانبها قالت الشركة إنها تعمل حاليًا على إصلاح هذا الخلل بصورة لا تؤثر على بيانات المستخدم، وأنها أوقفت التحديث بصورة كاملة.

كمت نصحت "جوجل" مستخدميها بإلغاء التحديث والعودة إلى الإصدار السابق حتى يتم طرح التحديث الجديد.

وكانت "جوجل" أطلقت الإصدار الجديد من متصفح كروم في الـ 10 من ديسمبر الجاري، وتم إصدار تقرير الأخطاء الأول بعدها بيومين، وأوقفت الإصدار 79 على نظام أندرويد في 14 ديسمبر، لكن التحديث وصل بالفعل إلى نحو 50% من مستخدمي أندرويد.