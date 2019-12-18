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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من 2010 لـ2019.. التطبيقات الأكثر استخداما وربحا حول العالم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الخليج 365 كشفت شركة الأبحاث السوقية App Annie عن قائمة أفضل التطبيقات للهواتف الذكية على مدار 10 سنوات، حيث احتل تطبيق فيس بوك المركز الأول بـ 4 تطبيقات، وفيما يلى نعرض قوائم هذه التطبيقات كما يلى:

قائمة أفضل التطبيقات تحميلا من 2010- 2019: - فيس بوك - ماسنجر - واتس آب - انستجرام - سناب شات. - سكايب - تيك توك - US Browser - يوتيوب - تويتر. أفضل التطبيقات من حيث إنفاق المستخدمين 2010-2019 - نتفليكس - تندر - باندورا ميوزك - تنسنت فيديو. - Line - iQIYI - سبوتيفاي - يوتيوب Advertisements - HBO NOW - Kwai. أفضل الألعاب من حيث التحميل من 2010-2019: - صب واي - كاندي كراش - تيمبل رن 2 - My Talking Tom. - كلاش أوف كلانس. - Pou - Hill Climb Racing. - Minion Rush - Fruit Ninja - 8 Ball Pool أكثر الألعاب ربحا من 2010-2019: - كلاش أوف كلانس - Monster Strike - كاندي كراش - Puzzle & Dragons - Fate/Grand Order -Honour of Kings -Fantasy Westward Journey - بوكيمون جو - Game of War - كلاش رويال

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