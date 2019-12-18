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شكرا لقرائتكم خبر عن محطة الفضاء الدولية الروسية تنشر صورة بديعة لدبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت محطة الفضاء الدولية الروسية " روسكوسموس " فى حسابها الرسمى على انستجرام صورة ليلة بديعة لمدينة دبى التقطها رائد الفضاء الروسى أوليج سكريبوشكا حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.
دبى
وأرفقت المحطة بالصورة تعليقا جميلا قالت فيه : " الصور من المدار القريب من الأرض مدهشة وبشكل خاص فى حجمها.. إنه لأمر مدهش كيف يمكن أن تكون مدينة صغيرة ، أو كيف يمكن لمدينة لا يزيد عدد سكانها عن مائة ألف نسمة أن تتألق بالأضواء".
وطلبت المحطة من متابعيها رأيهم فى الصورة ، متسائلة هل هذه مدينة عملاقة أم مدينة صغيرة؟ وهل تعرفتم عليها؟
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