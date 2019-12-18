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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خط أزياء بلوحات "دا فينشي".. هكذا يحتفل اللوفر بمرور 500 عام على رحيله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خط أزياء بلوحات دا فينشي.. هكذا يحتفل اللوفر بمرور 500 عام على رحيله
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365
بعد مرور 500 عام على وفاة ليوناردو دا فينشى، يحصل فنه على تقدير إضافى، حيث تتعاون العلامة التجارية الفاخرة Off-White ومتحف اللوفر بباريس فى تشكيل مجموعة حصرية من الملابس التى تحمل لوحات دافنشى.
قام مصمم الأزياء فيرجيل أبلوه مؤسس علامة Off-White بدمج الزخارف والشعارات الكلاسيكية لعلامته التجارية مع أعمال الفنان الراحل، وتحديداً "العذراء والطفل مع القديس يوحنا المعمدان وملاك".
واختار مصمم الأزياء الشهير لوحتين أقل شهرة من الأعمال الأكثر شهرة مثل" Mona Lisa "و" The Last Supper "، بهدف حث الناس على التعلم عن تاريخ الفن من خلال أبحاثهم الخاصة.
قال أبلو فى حوار مع فوج : أن العمل على أسلوب الشارع فى مجموعة الأزياء الراقية المستوحاة من عصر النهضة يجعل الفن أقل رواجا ".
وأوضح أن الصور الفوتوغرافية التي التقطت النظرات الأولى من مجموعة متحف اللوفر من جانب أوف وايت تعرض لمسة عصرية لـ دافنشي .
تعد هذه أول خطوة يقوم بها أبلوه منذ إجازته المؤقتة من مشهد الأزياء ، وبالتعاون مع متحف باريس الشهير هو بالتأكيد عودة قوية.
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