طلبة بجامعة الشارقة يبدعون تحفاً مستدامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مجموعة المبادرات الإبداعية، التابعة لمكتب الاستدامة بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، وبدعم من شركة «بيئة»، معرضاً فنياً تحت عنوان: «تحف فنية مستدامة»؛ لرفع الوعي بأهمية الاستدامة، والمحافظة على البيئة؛ من خلال إعادة التدوير.

حضر افتتاح المعرض د.حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، ود.معمر علي بالطيب، نائب المدير لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ود.نادية مهدي الحسني، عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم، ود.عماد السيوف، مدير مكتب الاستدامة، وهند عبد العزيز الحويدي، مديرة التثقيف البيئي بشركة بيئة.

قدم طلبة قسم التصميم الداخلي والعمارة تحت إشراف د.إيمان إبراهيم، 16 تحفة فنية إضافة إلى قطع أثاث داخلي مستوحاة من البيئة الإماراتية، باستخدام مواد محلية أعيد تدويرها؛ بهدف إحياء التراث الإماراتي، ورفع الوعي بأهمية الاستدامة وإعادة التدوير للبيئة والمجتمع؛ ورسم الطلبة نموذجاً فنياً فريداً في كيفية الاستفادة من المواد، وإعادة تدويرها وتحويلها إلى قطع فنية مستدامة.