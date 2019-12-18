مواجهات تثير هواجس ذاكرة بيروت.. وبري والحريري يدعوان لليقظة من الفتنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أصيب العشرات ليل الاثنين الثلاثاء في مواجهات عنيفة اندلعت بين مناصرين لثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» مناوئين للمتظاهرين، والقوى الأمنية في وسط بيروت، على خلفية شريط فيديو اعتبر مهيناً لرموز دينية، وسط مخاوف من أن تثير هواجس سيئة في ذاكرة بيروت. ودعا رئيسا الحكومة والبرلمان، سعد الحريري ونبيه بري في بيان مشترك، إلى وجوب تحلي اللبنانيين بالوعي واليقظة وعدم الانجرار إلى الفتنة، في وقت حذر ناشطون ومتظاهرون من الانجرار إلى «فتنة» لا تخدم سوى الطبقة الحاكمة. وبالتزامن، بقيت الأزمة الحكومية تراوح مكانها رغم اقتراب موعد الاستشارات النيابية الملزمة يوم غد الخميس على اعتبار أن مواقف الأطراف المعنية لا تزال على حالها لا بل ازدادت تصلباً بعد حرب البيانات الرئاسية ع لى خلفية تبادل الاتهامات بخرق الدستور.

وقرابة منتصف الليل، هاجم عشرات الشبان من مناصري «حزب الله» و«أمل» والمناوئين للمتظاهرين ضد الطبقة السياسية، ساحات الاعتصام الفارغة في وسط بيروت، وسرعان ما اندلعت المواجهات، إثر تصدي القوى الأمنية وعناصر من الجيش اللبناني لهم. ورمى الشبان، الذين قدموا سيراً أو على دراجات نارية، قوى الأمن بالحجارة والمفرقعات النارية، وأشعلوا النيران في ثلاث سيارات على الأقل وفي جزء من مبنى قيد الإنشاء. وردت القوى الأمنية برمي عشرات القنابل المسيلة للدموع باتجاههم. واستمرت عمليات الكر والفر بين الطرفين ساعات عدة في محيط وسط بيروت، قبل أن تعود وتهدأ الأمور قرابة الساعة الرابعة فجراً.

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وأعلن الدفاع المدني اللبناني في تغريدة أن عناصره بعد عودة الهدوء عالجوا «43 مواطناً» وجرى نقل 23 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة، من دون تحديد ما إذا كانوا من الشبان الغاضبين أو العسكريين. وأعلنت قوى الأمن الداخلي بدورها، إصابة 25 من عناصر مكافحة الشغب خلال المواجهات.

وفي مدينة صيدا جنوباً، هاجم شبان ملثمون منطقة الاعتصام الرئيسية التي كانت شبه خالية من المتظاهرين وحطموا عدداً من الخيم، كما أقدم شبان على تكسير خيمة الاعتصام في مدينة النبطية جنوباً، حيث يتمتع «حزب الله» وأمل بنفوذ. وتظاهر العشرات عصر أمس في النبطية تعبيراً عن غضبهم إثر الهجوم على الخيمة.

من جهة أخرى، زار الرئيس الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري، واعتبرا في بداية اللقاء، أن مضمون الفيديو المسيء الذي انتشر أمس هو مدان. كما أكد بري والحريري في بيان مشترك بعد اللقاء على وجوب تحلي اللبنانيين بالوعي واليقظة وعدم الانجرار الى الفتنة التي يدأب البعض العمل جاهداً نحو جر البلاد للوقوع فيها، ودعيا إلى إفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش لتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، واعتبرا أن الفتنة لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض. كما اعتبرا أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة للإسراع في تشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيداً عن التشنج السياسي تتقدّم فيها مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح شخصية.

وأجرى الحريري اتصالاً هاتفياً أمس بالنائب السابق سليمان فرنجية وعرض معه للصعوبات التي تعترض الاستشارات النيابية وتداعياتها على فرص معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان. وأوضح الحريري خلال الاتصال أن كلامه بالأمس عن غياب الكتل المسيحية الوازنة عن عملية تسمية الرئيس المكلف لم يقصد منه أبداً أي إنقاص من احترامه الكامل لتمثيل كتلة «المردة» أو أي من النواب المنضوية في كتل أخرى أو النواب المسيحيين المستقلين، مؤكداً شكره وامتنانه لكل النواب الذين كانوا في صدد التسمية واعتباره كل الأصوات وازنة في المسار الدستوري الضامن لنظامنا الديمقراطي الفريد.