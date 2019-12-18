مدن العراق تواصل الاحتجاج وسط اشتباكات وقطع طرق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

واصل المتظاهرون العراقيون تواجدهم بساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الجنوبية، أمس الثلاثاء، برغم انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وهم يترقبون تكليف الرئيس برهم صالح لرئيس الوزراء الجديد الذي سيحل محل الرئيس المستقيل عادل عبدالمهدي، وبرز في مقدمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي. ففي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، واصل المتظاهرون تواجدهم واعتصامهم داخل الساحة بشكل سلمي، بينما قام متظاهرون بغلق جامعة بابل ومنع دوام موظفي الجامعة. وفي البصرة أقدم متظاهرون، على قطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية. وقال شهود عيان إن المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى حقول مجنون والرميلة الشمالي وأرطاوي للمطالبة بتوفير فرص عمل وتشغيل العمال المؤقتين وفق نظام العقود.

Advertisements

وفي كربلاء قام عدد من المتظاهرين، بغلق محطة كهرباء الخيرات الغازية وقطع الطريق المؤدي لها، مطالبين بتعيينهم، ومهددين بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم. وقام متظاهرون آخرون بإغلاق الأبنية الحكومية وتعليق يافطات على واجهات الأبنية كتب عليها «مغلق بأمر الشعب». وأمر قائد شرطة كربلاء العميد الحقوقي صباح سهيل، بفرض حظر للتجوال على حركة السيارات والدراجات النارية. وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان، إن «سهيل عقد مؤتمراً أمنياً فجر أمس مع ضباط ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة ووجه بضرورة إلقاء القبض على جميع المطلوبين إلى العدالة والأشخاص المشبوهين ومتابعة وملاحقة الملثمين الذين يحاولون إثارة الشغب والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة». وكانت مصادر أمنية عراقية ذكرت أمس أنه تم إعفاء اللواء أحمد زويني قائد شرطة كربلاء من منصبه وتعيين العميد صباح المسعودي قائداً لقيادة شرطة المحافظة. وقالت المصادر إن القرار جاء على «خلفية حوادث الاغتيالات التي طالت شخصيات وناشطين في المحافظة مؤخراً».

وفي الحراك السياسي الرامي لاختيار رئيس وزراء جديد، أكدت مصادر وصفت نفسها بالمطلعة، أن «هناك أسماء شخصيات بدأ يتم تداولها لخلافة عادل عبدالمهدي». وأوضحت المصادر، أن «محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي باتا هما الأوفر حظاً للظفر بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة». وتابعت المصادر، أن «زج زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي ضمن المرشحين، قد تم تداوله خلال الساعات الماضية، لكن حتى الآن لم يحصل شيء رسمي في هذا الشأن».

من جهته، أكد علاوي، أن العراق لا يزال يدفع ثمن وتداعيات عدم احترام الدستور والالتفاف على حق القائمة العراقية الفائزة في انتخابات عام 2010.‬ وقال في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لا يزال العراق يدفع ثمن وتداعيات عدم احترام الدستور والالتفاف على حق القائمة العراقية الفائزة في انتخابات عام 2010». وأضاف أن «الوقت لا ينتظر ومصلحة العراق وشعبه في خطر، وهذا أهم من الالتفات إلى المصالح الجهوية الضيقة أو الانشغال بمن هو الأكبر والأصغر»، مشيراً إلى أن «الحكمة والحلم والتجربة مطلوبة الآن».