شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية الجديدة.. ثلاث وزيرات وشيخان ونائبان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

بعد شهر من قرار تكليفه، أدى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء حكومته الجديدة التي تضم 15 وزيراً القسم الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس الثلاثاء،

دعا الشيخ صباح الأحمد الوزراء إلى التعاون مع رئيس الحكومة لمجابهة من يريد زعزعة استقرارهم. وأضاف: «أنتم كوزراء ستتحملون كثيراً من بعض الكلمات الجارحة وعليكم الرد عليها..لا تخجلوا إذا كان يتهمكم بشيء قولوا هناك محاكم». وتابع:«نحن ولله الحمد أنعم الله علينا بالأمان والنعمة وعليكم التعاون مع بعضكم البعض».

وحملت التشكيلة الجديدة للحكومة أربع مفاجآت الأولى، ضم ثلاث وزيرات للمرة الأولى في حكومة واحدة وهن مريم العقيل وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والدكتورة رنا الفارس وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان والدكتورة غدير أسيري وزيراً للشؤون الاجتماعية، بل إن رئيس الوزراء كان يريد ضم وزيرة رابعة وهي الشيخة الزين الصباح وكيلة وزارة شؤون الشباب كوزيرة للشباب بعد فصلها عن وزارة الإعلام، لكنها اعتذرت في اللحظة الأخيرة فعاد لضم الإعلام مع الشباب وإعادة تكليف وزيرها السابق محمد الجبري بها.

الثانية: تخلي الأسرة الحاكمة وللمرة الأولى عن إحدى وزارات السيادة الثلاث وهي وزارة الداخلية، حيث تم الإبقاء على نائب رئيس الوزراء أنس الصالح كوزير أصيل للداخلية بعد أن تولاها بالوكالة بعد استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك. كما شهدت التشكيلة عودة أحد أبرز أبناء الأسرة الكبار وهو الشيخ أحمد الحمود وزير الداخلية السابق الذي استقال بعد استجوابه قبل سنوات ليحمل حقيبة وزارة الدفاع بدلاً من نجل الأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد. والثالثة: شهدت التشكيلة أيضاً وللمرة الأولى تولي أحد أبناء الجيل الثاني من الأسرة لوزارة سيادية وهي وزارة الخارجية حيث تولاها الشيخ الدكتور أحمد المحمد نجل رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد والذي كان يشغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية. أما المفاجأة الرابعة فتتمثل في عودة قاعدة التوسع في توزير النواب بعد أن اقتصرت على الحكومات السابقة على وجود نائب واحد فقط «محلل» حيث يشترط الدستور وجود نائب على الأقل ضمن التشكيلة الحكومية، وأعاد الخالد في تشكيلته النائب محمد الجبري، وزيراً للإعلام والشباب، وضم النائب مبارك الحريص وأسند إليه حقيبة شؤون مجلس الأمة لكونه كنائب الأجدر على التعامل مع بقية نواب مجلس الأمة.

ونيابياً، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عن أمله في نجاح رئيس الحكومة، وفريقه الوزاري في مواجهة التحديات وتحقيق طموحات الشعب الكويتي، مؤكداً أن المجلس سيتعاون معه في إطار الدستور وقوانين الدولة. وأوضح أنه سيوجه الدعوة لانعقاد الجلسة المقبلة للمجلس بتاريخ 24 الجاري ليتسنى للحكومة الجديدة أداء القسم في المجلس ومن ثم استكمال بنود جدول أعمال المجلس، مؤكداً أن نجاح رئيس الحكومة وفريقه الوزاري سيكون نجاحاً للكويت والكويتيين.

36 وزيراً في حكومة صباح الخالد

تعتبر الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح التي تشكلت، أمس، بموجب مرسوم أميري هي الحكومة ال 36 على مدار 57 عاما، وتضم 14 وزيراً بينهم سبعة وزراء جدد، وهم:

* الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

* أنس خالد ناصر الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية

* خالد ناصر عبدالله الروضان وزيراً للتجارة والصناعة

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* محمد ناصر عبدالله الجبري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب

* الشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة

* المستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف

* الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء

* مريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة

* الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية

* الدكتورة رنا عبدالله عبد الرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة للإسكان

* الدكتور سعود هلال ناشي الحربي وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي

* الدكتورة غدير محمد محمود أسيري وزيراً للشؤون الاجتماعية

* مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة

* وليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية