هدم منزل بالقدس وتحطيم 25 عربة في جنين واعتقالات بالضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، أمس، منزلاً في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة؛ بحجة البناء من دون ترخيص، وفي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة تم تحطيم 25 بسطة؛ (عربة لبيع الخضراوات والفواكه والأدوات المنزلية)؛ وذلك في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال الاقتحامات والاعتقالات بمناطق مختلفة في الضفة.

وفي القدس، اقتحمت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة، وآليات الاحتلال بلدة العيسوية، وفرضت طوقاً عسكرياً محكماً في محيط المنزل، الذي يعود للمقدسي حاتم حسين أبو ريالة، وشرعت بهدم الطابق الثاني. وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة، أن هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها بلدية الاحتلال على هدم المنزل، ولم تسمح بإصدار التراخيص اللازمة له.

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وتواصلت الاعتداءات «الإسرائيلية» شمالي الضفة الغربية؛ حيث أقدمت قوات الاحتلال على عملية تحطيم واسعة، طالت (عربات) بسطات على شارع الناصرة قرب معبر الجلمة شمالي جنين. وقال شهود عيان: «إن جرافة عسكرية ودوريات للاحتلال انطلقت من معبر الجلمة، وحطمت 25 بسطة لبيع الخضراوات والفواكه والأدوات المنزلية ومواد أخرى»؛ وتشكل هذه البسطات مصدر رزق للمواطنين على شارع الناصرة في الطريق لمعبر الجلمة. وتبعد البسطات مئات الأمتار عن المعبر، وليست قريبة منه بشكل مباشر. كما اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينياً في مختلف مناطق الضفة، بتهمة مقاومة الجيش والمستوطنين. وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمالي مدينة الخليل.

ورفع مستوطن، «العلم الإسرائيلي» داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، خلال اقتحامه المسجد. وأفاد شهود عيان: إن أحد المستوطنين حاول رفع العلم خلال اقتحامه المسجد الأقصى، عند باب القطانين- من داخل المسجد-، وعلى الفور تصدى له حراس المسجد وصادروا العلم منه، وأجبروه على الخروج فوراً من المسجد. وأضاف الشهود: إن مستوطناً آخر قام بالتبول في ساحات الأقصى، وكذلك قام الحراس بالتصدي له، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فتيات وشاباً من ساحات الأقصى واقتادتهم؛ للتحقيق.

وفي منطقة باب الرحمة، طالبت شرطة الاحتلال المصلين بعدم الجلوس في الساحة العلوية لمصلى باب الرحمة؛ لتأمين اقتحامات وسير المستوطنين في المنطقة، وأوضح شهود: إن شرطة الاحتلال حررت هويات المتواجدين من النسوة والشبان وقامت بمصادرتها.(وكالات)