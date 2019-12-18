الفن ذاكرتنا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر كل دورات مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، كانت هناك رؤية ناظمة عميقة، لا تهدف فقط لتوفير الفرجة المسرحية في فضاء نوعي بكل عناصرها المشوقة، وإنما تريد أن تقدم الثقافة الصحراوية، التي هي في الأساس جزء أصيل من كل ثقافاتنا في الوطن العربي، وأحد مكونات شخصيتنا وهُويتنا في عالم يموج بالتغيرات الذاتية والثقافية، وتسعى بعض الثقافات فيه إلى تسيّد العالم وفرض نفسها أمام كل الثقافات الأخرى وجعلها تنزوي وتتراجع بعناصرها الخاصة أمام ذلك «الزحف المُعولم».

لذلك حرصت الشارقة أن تكون كل العروض التي تقدم في المهرجان، والندوات الفكرية التي تتخذ في كل عام نقاشاً يتصل بالمسرح الصحراوي، وتقدم فيه عدة أوراق بحثية رصينة من المتخصصين من مختلف الدول العربية، إضافة حقيقية لسؤال ترسيخ ماهية ومكونات ذلك النوع من المسرح، وتفسير مميزاته الخاصة، وإضافة أهم لسؤال الثقافة العربية ومقومات صمودها في ظل العولمة.

لقد قدمتْ عروض المهرجان بشكل عام وفي مختلف دوراته الخمس عدة تمثلات للصحراء واتساعها، وتنوعت مضامين المسرحيات ما بين استحضار القصة الشعبية القديمة التي تروى من جيل إلى جيل وتعكس قيم البطولة، إلى حكايات الحب والنخوة والنبل والأخلاق وإيثار وإكرام الضيف ونصرة الملهوف وغيرها.

ذلك البعد القصصي الملحمي الزاخر بالأخلاق ومكونات الثقافة الأصيلة، ربما تستفيد منه أكثر من غيرها الأجيال الجديدة التي من المفترض أنها أكثر تعرضاً لعناصر هيمنة بعض الثقافات العابرة للحدود، وهو ما يؤشر على ذلك البعد التربوي للمهرجان، والذي حملته العروض في طياتها وفي عناصرها الفرجوية، وفي كم التقنيات المسرحية والحلول الإخراجية التي أتت بها للتعامل مع النصوص والقصص التي تقدمها.

ويمكننا القول إنه كلما نجح المخرجون والمنتجون لتلك العروض المشاركة في المهرجان، من دول عربية متعددة في التماهي مع تلك الرسالة الثقافية - التربوية التي يحملها المهرجان في رؤيته، استطعنا فعلاً أن ننجح في تقديم شيء مميز لنا وللمستقبل.

لكنّ سؤالاً آخر على صعيد الترسيم والرؤية الإخراجية المتكاملة مع ذلك البعد التربوي «النصي» سيبرز في هذا الإطار وهو: كيف يمكن أن ينجح المسرحيون العرب في تجسيد تلك الرؤية ؟.

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أعتقد أن أهم ما يجب على أولئك المسرحيين الذين يشاركون في المهرجان أن يتبنوها في أعمالهم، هي الإحساس «الإخراجي» بحرية الفضاء المفتوح على اتساع كبير، والذي توفره الشارقة للمهرجان.

إن ذلك الفضاء الذي يقع في منطقة الكهيف الصحراوية، يوفر حرية التلقي وحرية العرض، بحيث يسمح للمخرج أن يتحرر تماماً من قيود العلبة الإيطالية، وكذلك الممثل، ويسمح في السياق نفسه للجمهور بأن يتحرر من صياغات تقليدية مسرحية ويقترب من أخرى تعكس ماضيه الأصيل وتشبهه أكثر من غيرها.

لكن تلك الحرية الفائقة تطرح إشكالاً وأسئلة عديدة أمام صناع العملية المسرحية من قبيل: كيف يمكن استغلال ذلك الفضاء الكبير مسرحياً، بحيث لا يظهر أي فراغ فيه، وبحيث لا يتركز الحدث الدرامي في جزء منه تاركاً أجزاء أخرى ميتة مسرحياً؟

وكيف يمكن جعل الجمهور الحاضر جزءاً من العرض، باعتبار أن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها المسرح الصحراوي هي تقريب الماضي من الحاضر ووصلهما ثقافياً بحيث يغدو المستقبل آمناً ومؤسساً على هُوية ثقافية أصيلة؟، وباعتبار أننا نتحدث عن نوع من المسرح خارج من نمطية القواعد الكلاسيكية الغربية التي تحكم مسرح العلبة الإيطالية؟

ما يمكن قوله بشكل مجمل أن المسرح الصحراوي هو تجربة فريدة لتوطيد قيم ثقافة عربية تواجه العديد من التحديات في عصرنا، وهو لذلك يتطلب اجتهاداً حقيقياً من صناع العملية المسرحية في الوطن العربي، للإجابة على الإشكاليات الآنفة الذكر، وغيرها مما يواجه هذه التجربة المسرحية الخاصة.

محمدو لحبيب