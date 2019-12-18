جونسون يخطط لاستبعاد تمديد فترة البريكست

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الثلاثاء، إلى تمرير قانون يضمن عدم تخطي الفترة الانتقالية لبريكست نهاية عام 2020، في خطوة أدت إلى خسارة الجنيه الاسترليني للمكاسب التي حققها منذ إعادة انتخابه على رأس الحكومة.

ويعتبر قادة أوروبيون أن مهلة ديسمبر 2020 قصيرة جداً لإنجاز اتفاق شامل فيما يقول قادة حزب العمال البريطاني المعارض إن اقتراح جونسون يمكن أن يؤدي إلى خروج من دون اتفاق. وقال مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية إن «الشعب صوّت الأسبوع الفائت لحكومة تنجز بريكست وتمضي بالبلاد قدماً وهذا بالتحديد ما ننوي القيام به اعتباراً من هذا الأسبوع».

وتابع المصدر أن «بياننا الحكومي يؤكد بوضوح أننا لن نمدد فترة التطبيق وسيمنع مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الموافقة على أي تمديد».

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وعقد جونسون أول اجتماع لحكومته منذ الانتخابات ورحب بالوزراء الذين عادوا إلى الحكومة بعد نتيجة الانتخابات التي وصفها ب«المزلزلة». وقال خلال الاجتماع في مكتبه في داونينغ ستريت: «لقد غيّر ناخبو هذا البلد هذه الحكومة وحزبنا إلى الأفضل، وعلينا أن نرد على ثقتهم الآن بالعمل الجاد لتغيير بلدنا للأفضل».

وعاد البرلمان إلى الانعقاد لانتخاب رئيسه وبدء أداء النواب القسم. وستجدد الملكة إليزابيث الثانية برنامج الحكومة التشريعي الخميس ويعتزم جونسون طرح اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الجمعة. إلا أن الحكومة تعتزم الحيلولة دون امتداد الفترة الانتقالية إلى ما بعد 2020 في بيان نوايا رسمي. وقال مصدر في الحكومة «لن نمدد فترة التنفيذ، وسيحظر مشروع قانون اتفاق الانسحاب الجديد بشكل قانوني موافقة الحكومة على أي تمديد».

على صعيد آخر، اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على بداية سريعة للمفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية بين لندن وبروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وكتبت فون دير لاين على حسابها على موقع تويتر بعد محادثة هاتفية مع جونسون: «سوف نلتقي في مطلع عام 2020». وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية التي كانت تشغل في الماضي منصب وزيرة الدفاع الألمانية: «بريطانيا سوف تكون دائماً صديقاً وشريكاً وحليفاً». وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية عن المحادثة الهاتفية بين فون دير لاين وجونسون: «اتفقا على العمل بنشاط كبير، في ظل المهلة المستمرة حتى نهاية عام 2020، على التوصل لاتفاق بشأن تحقيق شراكة مستقبلية».

(وكالات)