شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. قصة نجاح تلهم الملايين حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

دعا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الجمهور إلى المشاركة في المشروع الوطني الهادف إلى نقل قصة الإمارات إلى العالم، بالمشاركة في التصويت المحلي والعالمي لاختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، وتمثل قيم الإمارات ورؤيتها، وتحملها للعالم في هوية إعلامية مرئية جامعة مميزة.

يمكن للمشاركين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، ومن يوم 17 ديسمبر 2019 المساهمة في التصويت عبر الموقع الإلكتروني www.nationbrand.ae على اختيار الهوية الإعلامية المرئية للإمارات، من بين ثلاثة شعارات شارك في تصميمها 49 مبدعاً ومبدعة من أبناء الدولة وإماراتها السبع، من مختلف التخصصات الإبداعية، تنفيذاً للمشروع الوطني الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، من أجل تصميم هوية إعلامية مرئية تكون رمزاً لدولة الإمارات، وتمثلها في مختلف أنحاء العالم، وترسخ موقعها في شتى الميادين الدولية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «الجميع جزء من قصة نجاح الإمارات، ونريد للجميع الاشتراك في اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا». مضيفاً «دولة الإمارات مقبلة على مرحلة جديدة، ونريد لتواصلنا مع العالم أن يأخذ شكلاً جديداً. والهوية الإعلامية المرئية مشروع وطني يعرّف العالم بالقصة الملهمة لدولة الإمارات».

ودعا سموّه المشاركين من الدولة والعالم، إلى اختيار شعار الهوية الإعلامية المرئية حيث قال «نريد للمشاركة من داخل الإمارات وخارجها، أن تعبر عن انفتاح الإمارات وشموليتها، ومشاركة الجميع في صياغة نجاحها. ومشروع الهوية الإعلامية، هدفه التعبير عن هويتنا وتميزنا وتفردنا».

فيما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد «إن تجربة دولة الإمارات ألهمت، ومازالت تلهم، الملايين في العالم، ولذلك كان من الأهمية أن يشارك العالم كله في اختيار الشعار الذي يعبر عن هويتها الإعلامية المرئية».

وأضاف أن «دولة الإمارات بمسيرتها الحضارية والإنسانية، أصبحت نموذجا في الإرادة والعمل والريادة، وتحقيق المكتسبات الوطنية والعالمية. هذا النموذج يمثل متطلبا لجميع الشعوب الساعية إلى الخير والتنمية والتسامح والتعايش والسلام».

وأكد سموّه، أن ما يكسب التصويت أهمية خاصة، أنه يتزامن مع مرحلة نوعية جديدة في مسيرة التنمية الإماراتية، وهي الإعلان عن 2020 عاما للاستعداد للخمسين في الإمارات، ولذلك فإن الشعار الذي يقع الاختيار عليه، سيكون رمزاً لدولة تعمل خلال السنوات القادمة، لتكون أفضل دول العالم بمرور مئة عام على إنشائها.

ودعا الجميع من داخل الإمارات وخارجها، إلى التفاعل والمشاركة في التصويت. معبرا عن شكره للجهد الكبير الذي بذله المبدعون الـ49 من أبناء الإمارات، في التوصل إلى الخيارات الثلاثة المطروحة للهوية الإعلامية المرئية، والأفكار الإبداعية التي قدموها.



شجرة عن كل صوت



ومقابل كل مشاركة دولية أو محلية في التصويت للتصميم الخاص بالهوية الإعلامية المرئية للإمارات، ستغرس شتلة في منطقة من مناطق العالم، لزراعة الخير بملايين الأشجار في العالم، ترسيخاً لمنظومة القيم الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات، وتعميماً لثقافة العطاء والارتقاء بجودة الحياة وبيئة الإنسان أينما كان.



ثلاثة خيارات



ويمكن للمشاركين من مختلف أنحاء العالم، التصويت من 17 ديسمبر 2019 لاختيار واحد من ثلاثة شعارات للهوية الإعلامية المرئية للإمارات التي شارك في تصميمها «الملهِمون الـ49» الذين اختيروا من كل إمارات الدولة. ويشمل التصويت الاختيار من بين شعارات الإمارات بخط عربي، أو النخلة، أو الخطوط السبعة.



علامة فارقة



وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، أطلقا المشروع الوطني الهادف إلى تصميم هوية إعلامية مرئية تكون علامة فارقة لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، وتعزز حضورها الدولي.



الملهمون الـ49



وخلال المدة الماضية، عملت نخبة من الأدباء والفنانين والشعراء والمصممين الإماراتيين، في مجموعة من 49 مبدعاً ومبدعة، على المشاركة في تصميم خيارات شعار الهوية الإعلامية المرئية، التي تقدم قصة نجاحها الملهمة، ثم تطورت هذه الأفكار في إطار مميز، يجمع بين المحتوى الإبداعي والتصميم الفريد، لتكون رمزاً لرؤيتها وقيمها وقصتها الملهمة، نموذجا عالميا للإبداع والابتكار والإيجابية والطموح والإنجاز والعطاء، والتسامح والانفتاح على العالم.

وركزت الشعارات الثلاثة التي صممها «الملهمون الـ49» على تضمين الهوية الإعلامية المرئية، سبع قيم جوهرية لهوية دولة الإمارات، هي العطاء، والانفتاح، والابتكار، والتسامح، والصدقية، والتواضع، والاستشراف.



أهداف الهوية



يهدف تصميم هوية إعلامية لدولة الإمارات، إلى نقل قصة الإمارات الملهمة للعالم كونها قصة نجاح ومسيرة بناء متواصلة، رغم التحديات والعقبات، بشعار مرئيّ يمكن تناقله بين الشعوب والمؤسسات، بصورة شعبية. وسوف تعكس الهوية الإعلامية والشعار المرئي، قصة الإمارات وقيمها وتميزها وفرادتها وإنسانيتها، لتشكل مصدر إلهام وتحفيز للشعوب، وترسيخ مكانة الإمارات وسمعتها في المجتمع الدولي، دولة فاعلة وقادرة على إحداث التغيير البنّاء، بما يسهم في خدمة البشرية، بالارتقاء بواقع المجتمعات وتغيير حياة الناس للأفضل.

كما يهدف تصميم هذه الهوية، إلى تأكيد الهوية الوطنية الإماراتية التي تشكل امتداداً للهوية الخليجية والعربية، وجزءاً من الهوية العالمية، بما تملك من قواسم مشتركة، وبما لا يتعارض مع خصوصيتها المتفردة؛ فضلا عن الاحتفاء بالتجربة الإماراتية المتميزة القائمة على التعلم والنمو والتطور والارتقاء المتواصل، وتقديم هذه التجربة للعالم، للتعلم منها والاستفادة من معطياتها؛ وإثارة اهتمام الدول والأفراد بالتقدم المتسارع الذي حققته الإمارات دولةً حاضنة للابتكار والإمكانات غير المحدودة وصانعة للريادة ومصدرة لها.

كذلك، يهدف تصميم الهوية إلى الإضاءة على ثقافة «اللامستحيل» التي تتبناها الإمارات منظومة عمل متكاملة، وسعيها إلى تحقيق أقصى درجات الرفاه المجتمعي، وبلوغ أقصى مستويات الإنتاجية والإبداعية؛ وإبراز المقومات السياسية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية والإنسانية والثقافية والقيمية التي تشكل أساس بناء التجربة الإماراتية، وصناعة هويتها الإعلامية المتميزة انعكاساً لهويتها المتفرِّدة؛ وبناء وتعزيز الحس الوطني والشعبي في المجتمع الإماراتي، بخلق وعي جمعي عما يمثل الهوية الإماراتية الأصيلة، وما يجسد روح الشخصية الإماراتية، بحيث يتحول المجتمع الإماراتي بكل ألوان طيفه، إلى سفراء للتجربة الإماراتية ويسهمون في نقل قصتها لشعوب العالم.

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قيم في الهوية



وتقدم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، قصتها الملهمة إلى العالم فكرة عالمية عابرة للحدود والتحديات، ونموذجا نوعيا في قدرة الإنسان على الإبداع والتميز، وتحويل التحديات إلى فرص، بما يعكس قيمها، ويرسخ مكانتها إنسانياً بين دول العالم وشعوبه، ويعزز حضورها الدولي نموذجا للريادة والتسامح والعطاء واستشراف المستقبل وصناعته، ومنارة لمفاهيم الإيجابية والأمل والعمل ومبدأ اللامستحيل. كما يجسد انتماءها الوطني والعربي وانفتاحها على العالم.



أهمية الهوية



تعد الهوية الإعلامية العلامة المرئية لأي دولة وشعب، بحيث تكون قادرة على تمثيل قيمها وتميزها وفرادتها بشكل شعار مرئي، يمكن استخدامها من قبل كل القطاعات وفي كثير من المناسبات، لتساعدها على نقل المقومات الاقتصادية والتاريخية والجغرافية والإنسانية والثقافية للعالم والشعوب الأخرى. وقد خاضت كثير من دول العالم، تجارب ومشاريع خلاقة لابتكار هويتها الإعلامية، وبناء صورتها العالمية، لتسويق تجربتها وتعريـف العالم بها. من ذلك سنغافورة بشعار «Passion Made Possible»، وأستراليا بشـعار «الكنغــر»، وكندا بـ«ورقة القيقب»، وهي أكثر الرموز الوطنية المعترف بها على نطاق واسع في كندا، ونيوزيلندا بـ«سعفة نبات السرخس» الفضي المحلي، وبريطانيا بشعار «Great Britain».



الإمارات بخطّ عربي



يجسد شعار «الإمارات بخطّ عربي» اسم الإمارات الذي له وقع خاص في قلوب مواطنيها والمقيمين على أرضها، وزوّراها الذين يأتون إليها من كل أنحاء العالم. هذا الاسم، ذو الحضور اللافت عربياً ودولياً، جزء من بناء صورتها المرئية في العالم، بما تمثّله من مقومات حضارية ومنظومة قيمية تعكس هويتها المتفردة. ويجسّد هذا التصميم جماليات الخط العربي، الذي يعكس أصالةً وعراقةً، وحلماً وأملاً.

والخط المستخدم في تصميم «الإمارات بخط عربي» انسيابي مبتكر، يعبر عن التواصل، والتلاحم والوحدة. وقد استوحي من خط الرقعة الذي يمتاز باتصال حروفه، بحيث طوّر ليكون شديد الميلان، في حين يستخدم الفراغ في أسفل الحروف حلقة وصل بين الأحرف، في حركة توحي بالطبيعة وتموّج الكثبان والأمواج. ويرمز تصميم الحروف المتموجة إلى حركة موج البحر المنسابة وتشكيلات الكثبان الرملية التي تزين صحراء الإمارات الذهبية، كما لو أن البحر والصحراء يتعانقان في تشكيل متناغم يمثل هوية الإمارات الجغرافية. هذا التصميم بانسيابيته وسلاسته وحركة حروفه المتدفقة رمز لشعب الإمارات المعطاء.



النخلة



النخلة وسعفتها الممدودة بالخير، جزء من تاريخ الإمارات وهوية أرضها الطيبة التي تعطي بلا حدود. ولطالما ارتبطت النخلة ببيئة الإمارات وطبيعتها، وهي شجرة لها مكانة خاصة في قلب الشيخ زايد، وهي أكثر شجرة زرعها القائد المؤسس، فرعى الغرس وسقاه بيده، وبالمقابل لم يبخل الغرس عليه وعلى شعبه بسخاء ثماره. والسعفة هي رمز السلام في كل الأديان والمعتقدات، وسعفة الإمارات رمز السلام والأمان والكرم والعطاء غير المتناهي. وقد صممت النخلة في هذا الشعار بطريقة لافتة باعتماد اللون الرملي، لون الأرض والصحراء، ضمن تصميم يعكس بيئة الإمارات وإرثها. وكتب اسم «الإمارات» بالعربية والإنجليزية، باللون الأسود أسفل النخلة.

منذ فجر التاريخ والنخلة ظل الإنسان في الإمارات، صمدت في وجه الرياح والأنواء والعطش، وظلت قامتها شاهقة، ممدودة، كعزيمة القيادة الإماراتية وشعبها، أفرعها تعانق السماء كطموح أبناء الإمارات وبناتها، وسعفها يظلِّل الأرض وأهلها. واليوم، لا تزال النخلة جزءاً لا يتجزأ من هوية الإمارات الثقافية والجغرافية، ودليلاً حيّاً على أننا معا نستطيع أن نحقق المستحيل.



الخطوط السبعة



شعار «الخطوط السبعة»، هو سبعة خطوط ترسم خريطة الإمارات، أقرب إلى أعمدة شاهقة، ودعائم راسخة، ثابتة في أرضها، في دلالة تشير إلى علوّ الهمة وارتقاء الحلم وتسارع التنمية. سبعة أعمدة تشكل دعامات البيت المتوحد، تقديراً للقادة السبعة الذي وحدّوا أحلام الشعب تحت راية علم واحد لدولة متّحدة، لسان حالهم معاً نستطيع أن نبني، معاً نستطيع أن نحلم، معاً نستطيع أن نكون دولة نباهي بها الأمم. هذه الدعامات النابضة بالألوان الوطنية تجسد في ارتقائها وشموخها تطلعات الإمارات، قيادةً وشعباً، إلى المستقبل ضمن حراك تنموي لا يتوقف، عنوانه التقدم والتميز والإبداع والابتكار والريادة والطموح الذي لا سقف له. تبرز الدعامات في الشعار بألوان علم الإمارات الأسود والأخضر والأحمر، فيما يشكل الأبيض، القلب المشترك الذي يربط أواصر هذه الدعامات. كما تشير الدعامات باختلاف أحجامها وألوانها إلى البشر الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع بخلفياتهم وثقافاتهم المتنوعة التي تثري نسيج الحياة الإماراتية، وتعزز بيئتها الجاذبة مركزا للابتكار والإبداع والأعمال.