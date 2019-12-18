محمد بن زايد يبحث التعاون العسكري بين الإمارات والولايات المتحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الفريق أول جيمس ماكونفيل رئيس أركان الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث سموه والمسؤول العسكري الأمريكي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.

كما زار الفريق أول جيمس ماكونفيل أمس واحة الكرامة، حيث استقبله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض ماكونفيل مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول ماكونفيل في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

كما رافق ماكونفيل خلال الزيارة اللواء الركن صالح محمد بن مقرن العامري، قائد القوات البرية الإماراتية.

وفي ختام الجولة قام ماكونفيل بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

من جهة اخرى، اختتمت، أمس، على أرض الدولة، فعاليات التمرين العسكري المشترك (الاتحاد الحديدي 12)، الذي تم تنفيذه بعمليات تعرضية، استخدمت فيها الرماية بالذخيرة الحية من قبل مختلف صنوف القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والجيش الأمريكي الثالث، وبمشاركة كبيرة من الجانبين.

وشهد التمرين الختامي، اللواء الركن صالح محمد صالح العامري، والفريق أول جيمس ماكونفيل إلى جانب عدد من ضباط قواتنا المسلحة، والجيش الأمريكي.

وأشاد قائد القوات البرية بالمستوى الاحترافي في تنفيذ كافة مراحل التمرين الذي حرص فيه الجانبان على تطبيق العقائد القتالية، والتكامل في القيادة والسيطرة.

وبيّن التمرين القدرة القتالية والاحترافية في تفعيل وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة وإصابة الأهداف بدقة عالية ومتناهية بشكل مشترك لدى الطرفين؛ حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح، محققاً الأهداف المنشودة والمخطط لها. ويأتي تمرين «الاتحاد الحديدي 12» الذي استمر أسبوعين ضمن اتفاقات التعاون العسكري المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية بين قواتنا المسلحة والجيش الأمريكي.

كما يأتي انطلاقاً من الاهتمام المستمر للقيادة العامة للقوات المسلحة برفع مستوى الأداء والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد وفق استراتيجية واضحة المعالم، تهدف للارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة؛ للتعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة على مسارح العمليات.

وحقق التمرين الأهداف التي تم التخطيط لها مسبقاً؛ حيث نفذت القوات الإماراتية والأمريكية دورها بنجاح، وأظهر منتسبو قواتنا المسلحة قدرتهم في التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة في القيادة والسيطرة، وتطبيق العقائد القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

وتم تنفيذ كافة مراحل التمرين باحترافية بين الوحدات البرية، مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أية مهام مشتركة تسند إليها مستقبلاً؛ للدفاع عن ركائز والاستقرار في المنطقة.

(وام)