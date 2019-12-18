«استفزازيون».. يسخّرون وسائل التواصل الاجتماعي للتربح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:منى البدوي

أكد عدد من المستشارين القانونيين، زيادة أعداد قضايا جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بالسب والشتم، موضحين أن ما بين تغليظ الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضايا السب والشتم من خلال وسائل التواصل الحديثة، وما شهدته ساحات المحاكم مؤخراً من صدور أحكام مخففة وصلت إلى 2000 درهم وبدون إبعاد عن الدولة بحسب ما ذكر المحامون، وظهور «الاستفزازيين» الهادفين إلى إثارة مواضيع تدفع ببعض المتابعين نحو التعليق بالسب أو الشتم واستغلال ذلك في طلب تعويضات مالية كبيرة مقابل التنازل عن القضية، بالإضافة إلى غياب الوعي لدى بعض أفراد المجتمع بالقوانين واعتقادهم أن الهاتف المتحرك حجاب حاجز يخفيه، جميعها عوامل ساهمت في زيادة عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

أكد مستشارون أن تخفيف الأحكام لا بد أن يوازيه غلظة في مواطن معينة للحد من استهتار البعض واندفاعهم نحو توجيه السب والشتم والتشهير بحيث يقابل الإبعاد الجوازي غرامات مالية مغلظة مع الأخذ في الاعتبار دراسة حيثيات وملابسات ودوافع السب في كل دعوى قضائية، وذلك للحد من استغلال العقوبات المغلظة في تقديم دعاوى كيدية تستهدف النيل من الآخر أو جني أموال التعويضات.

عودة كثافة الدعاوى

وقال المستشار القانوني عمار وصفي، في الآونة الأخيرة مالت الأحكام إلى التخفيف وإزاحة نصوص مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والميل إلى القانون العام في أحكام التخفيف، أدى إلى عودة كثافة الدعاوى المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات خاصة السب والشتم عبر الواتساب أو غيره من وسائل التواصل الحديثة، كما أصبح تدبير الإبعاد عن الدولة جوازياً في مواد الجنح المقررة في الجرائم الإلكترونية بعد أن كان وجوبياً على المحكمة واقترانه بالحكم.

ورغم اعتبار مسألة الإبعاد وجوازيتها مفيدة لصالح القضايا والمجتمع، إلا أن ذلك لابد من أن يصاحبه رفع سقف وحد الغرامات حتى تكون الأحكام رادعاً عاماً لمثل هذه الجرائم والحد منها، خاصة بعد أن صاحب تخفيف الأحكام ارتفاع عدد قضايا السب من خلال وسائل التواصل الحديثة.

وأشار إلى أن استخدام المواد الخاصة والواردة بالقانون ومنها مادة 96 و 100 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تبيح للقاضي باعتباره صاحب السلطة الموضوعية في الدعاوى الجنائية وباعتبار أن له حرية الاقتناع الجنائي، أن يكون له صلاحية النزول بالحد الأدنى للعقوبة في حالة ظروف المتهم وملابسات الدعوى.

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تحصيل التعويضات المادية

وأكد المستشار القانوني هزاع الأحبابي، أن ظاهرة «الإثراء بلا سبب» حيث يتعمد بعض الأفراد من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الحديثة، استفزاز الغير ودفع المتابعين غير القادرين على ضبط النفس نحو السب والشتم بعد إثارة مواضيع تمس المجتمع أو الدين وتقديم أراء تثير الحمية الوطنية أو الدينية أو الاجتماعية أو غيرها على حسابه الخاص، ليقوموا بالسب أو الشتم أو غيره، وهنا يكون قد حقق مراده حيث يقوم بعدها بتقديم بلاغات ضد هؤلاء الأشخاص والمطالبة بتعويض مادي كبير مقابل التنازل عن القضية، مشيراً إلى أن بعض المتهمين في هذه القضايا دفعوا مبالغ مالية كبيرة مقابل تنازل صاحب الحساب الذي استخدم هذه الوسيلة للإثراء بلا سبب.

وأشار إلى أهمية القوانين المغلظة في الحد من تفشي الجرائم الإلكترونية مع الأخذ في الاعتبار أن يواكب ذلك تعديل في بعض القوانين الحالية المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات خاصة السب والشتم وغيرها وإجراء دراسات مستفيضة تساعد على تحديد معايير تسهم في فلترة أسباب ودوافع السب والتعرف إلى طبيعة الواقعة ومادياتها لمنع استغلال بعض الثغرات في القوانين، والتي يستغلها بعض المستفزين على وسائل التواصل الحديثة لجمع الأموال.

تخفيف الأحكام أحياناً

ومن جانبها قالت المحامية نورة سحمي الهاجري: بالرغم من أن عقوبة جريمة السب تصل إلى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف درهم، فيما تراوح الغرامة في جرائم السبّ والقذف عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بين 250 و500 ألف درهم، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلا أن ساحات المحاكم تشهد زيادة واضحة في قضايا السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما ترجع أسبابه أحياناً إلى عدم علم الأفراد بالعقوبة الواقعة على الشخص مرتكب الجرم كونه يشعر بأنه يتخفى خلف هاتفه دون المواجهة مشيرة إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية القانونية والتعريف بالعقوبات من خلال كافة وسائل الإعلام، وذلك لضمان وصول الرسائل إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أن الأحكام القضائية تقام على الجزم واليقين، ولا تقام على الشك والتخمين كما أن تخفيف الأحكام ترجع أسبابه إلى انتفاء أركان جريمة السب والشتم عن طريق وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وإنكار المتهم جميع مراحل الدعوى وخلو الأوراق من تحديد الشخص المقصود بالسب مع ثبوت كيدية الاتهام وتلفيقه.