سلطان يثمن جهود الفرق في «المسرح الصحراوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالمستوى التنظيمي لمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، والأصداء التي حققها على مدار الأيام الخمسة الماضية، سواء بعروضه المتنوعة، أو عبر مسامراته النقدية والفكرية والأنشطة المصاحبة الأخرى التي شهدتها دورته الخامسة التي اختتمت مساء أمس الأول.

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وثمن صاحب السمو حاكم الشارقة جهود الفرق العربية التي شاركت في المهرجان، وهي من الأردن والسودان وموريتانيا والعراق والكويت، إضافة إلى الإمارات، ووعد سموه جمهور المهرجان بعمل مسرحي من تأليفه يشارك في الدورة المقبلة من المهرجان، وكان سموه قد كتب أول عمل مسرحي قدم في افتتاح الدورة الأولى للمهرجان 2015، بعنوان «علياء وعصام»، كما كتب سموه مسرحية «داعش والغبراء» التي قدمت في الدورة الثانية من المهرجان 2016.

وقال عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة: إن الدعم اللا محدود لصاحب السمو حاكم الشارقة، عزز إمكانيات المهرجان وارتفع بمكانته عالياً ومنحه الذيوع والانتشار كتظاهرة ثقافية وفنية فريدة تهدف إلى الاحتفاء بالثقافة العربية الأصيلة وإبراز تنوعها وغناها.

وأكد العويس أن أعمال صاحب السمو حاكم الشارقة التي قدمت في المهرجان، بما تضمنته من قراءات عميقة في التاريخ والتراث العربيين، كانت الأنموذج والمثال الذي أُسست عليه فكرة التظاهرة التي تعنى بإظهار الصلات الكائنة والممكنة بين الفن المسرحي والأشكال التعبيرية والأدائية التي طورتها مجتمعات الصحراء العربية.