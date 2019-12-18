شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تستهدف مديرية الدريهمى اليمنية بالمدفعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا عسكريًا واسعًا شمل قصفًا واستهداف لمديريات الحديدة غربي اليمن، بالتوازي مع قيامها بحشد لمقاتليها؛ وذلك قبيل الاجتماع المرتقب للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

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وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إن مواقعها جنوب وشرق مديرية الدريهمي، في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، تعرضت للقصف الحوثي المتجدد بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، بينما حركت الميليشيات الحوثية تعزيزات عسكرية كبيرة في أطراف المديرية لجولة تصعيد جديدة.

ونقل عن مصادر عسكرية ميدانية، أن الميليشيات حشدت مئات العناصر من مسلحيها، على متن آليات عسكرية، مدججين بمختلف أنواع الأسلحة، ودفعت بهم نحو الأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي منذ الساعات الأولى لليوم.

وتزامن هذا التصعيد مع تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس في محاولة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم الذي مر عام على توقيعه دون أن تلتزم ميليشيات الحوثي بتنفيذ أيا من بنوده.