ليبيا.. مدينة "جادو" تؤكد استعدادها لمعركة الحسم دفاعًا عن طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت المكونات المدنية والعسكرية في مدينة جادو الليبية (180 كم جنوب العاصمة طرابلس)، الثلاثاء، استعدادها لـ"معركة الحسم دفاعًا عن العاصمة طرابلس" ضد "المتمردين على الشرعية".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من المجلس البلدي ومجلس الأعيان والمجلس العسكري ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة، بحسب عملية "بركان الغضب"، التابعة للحكومة الليبية على صفحتها بـ"فيسبوك".

وقالت هذه المكونات، في بيانها: "وفاء لدماء شهدائنا الأبرار، وعلى مبادىء ثورة السابع عشر من فبراير (شباط 2011) نعلن أننا في حالة نفير عام من تاريخ 4/4/2019".

وقبل جادو، أعلنت سبع مدن ليبية، خلال الساعات القليلة الماضية، حالة النفير العام، ووضع كافة إمكانياتها تحت تصرف الحكومة الليبية لصد هجوم قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، وتلك المدن هي: الزنتان، مصراتة، كاباو، زليتن، الخمس، ومسلاتة والزاوية.

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وأضافت مكونات مدينة جادو: "مستعدون لمعركة الحسم دفاعًا عن العاصمة الحبيبة طرابلس، وردًا للعدوان الغاشم، عاقدين العزم لتطهير كامل التراب الليبي من الزمرة المتمردة على الشرعية، وحفاظًا على وحدة ليبيا".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة قوات حفتر للحكومة المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.