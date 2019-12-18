وزراء خارجية دول الجوار السوري يبحثون العودة الطوعية للاجئين

جنيف/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مسألة العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، مع نظرائه من العراق والأردن ولبنان في جنيف.
وعقد تشاووش أوغلو، الثلاثاء، اجتماعا مع نظرائه العراقي محمد علي الحكيم، واللبناني جبران باسيل، والأردني أيمن الصفدي، حول قضية اللاجئين.
وفي تغريدة على تويتر، حول اللقاء، قال تشاووش أوغلو :" بحثنا عمليات العودة الآمنة والطوعية للسوريين. تعاوننا الرباعي سيتواصل".
وفي سبتمبر الماضي، بحث تشاووش أوغلو في نيويورك مع نظرائه من الدول الثلاثة، الخطوات اللازمة من أجل ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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