وفد من "حماس" يصل ماليزيا الأربعاء للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365

يصل العاصمة الماليزية كوالالمبور، فجر الأربعاء، وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة المزمع انعقادها في الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر الجاري.

وقال مصدر فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الخليج 365 إن وفد حماس يترأسه عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، كما يضم الوفد الرئيس السابق للحركة خالد مشعل، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي: خليل الحية، عزت الرشق، حسام بدران، بالإضافة إلى القيادي في الحركة أسامة حمدان.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، في 22 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أن بلده سيستضيف قمة إسلامية مصغرة، تضم 5 دول، بينها تركيا، بين 18 و21 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وأضاف أن 450 من القادة والمفكرين والمثقفين من العالم الإسلامي سيشاركون في القمة، وهي تتمحور حول "دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية".

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