مليشيات حفتر تطلق صواريخ "غراد" عشوائيا على أحياء طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية أن مليشيات خليفة حفتر، أطلقت، مساء الثلاثاء، وابلًا من صواريخ "غراد" عشوائيًا تجاه أحياء سكنية في العاصمة طرابلس (غرب).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن مليشيات حفتر، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

ونشرت عملية "بركان الغضب"، التابعة للحكومة الليبية، على حسابيها في "تويتر" و"فيسبوك"، مقطع فيديو مدته عشرون ثانية، يُظهر نيران قذائف يتم إطلاقها ليلًا.

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وعلقت على الفيديو بقولها: "مشاهد تُظهر وابل من قذائف صواريخ غراد العشوائية اطلقتها ميليشيات مجرم الحرب المتمرد (تقصد حفتر) قبل قليل من محور الخلاطات (جنوبي طرابلس) تجاه الأحياء المدنية بالعاصمة طرابلس".

فيما أعلنت قوة مكافحة الإرهاب (حكومية) أن قواتها "دمرت سيارة محملة بالذخائر لمليشيات حفتر بمحور اليرموك" جنوبي طربلس، وفق قناة "فبراير" الليبية (خاصة) على صفحتها بـ"فيسبوك".

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.



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