الدكتور المسعودي يتحدث عن ا التعليم صناعة الغد

الخليج - سلمى الشهراني

أستضاف النشاط الثقافي بمعرض جدة الدولي الخامس للكتاب المدير العام للتعليم في جدة الدكتور سعد المسعودي مساء اليوم الثلاثاء وذلك ضمن الفعاليات الثقافية بمسرح المعرض .

وتحدث الدكتور المسعودي خلال هذه الندوة الثقافية التي أقيمت تحت عنوان ” التعليم صناعة الغد ” وذلك بحضور عدد من القيادات التربوية بينهم مدير عام تعليم منطقة مكة الدكتور أحمد الزايدي وعدد من والأكاديميين والتربويين والمثقفين والأدباء والإعلاميين والمهتمين بالجانبين الثقافي والتعليمي .

ففي بداية الندوة التي أدارها مدير مكتب تعليم وسط جدة الأستاذ محمد بن عمر الشهري رحب بالمدير العام لتعليم جدة والحضور ، وعرض جزأً من سيرته الذاتية الأكاديمية والتربوية ، ثم أعطى نبذة مختصرة الندوة وما تحتويه من مضامين وأهداف تربوية ..

بعد ذلك تحدث الضيف عن أبرز عوامل استشراف الغد وملامح الثورة الصناعية الرابعة والتي ذكر منها الانترنت والإنسان الآلي والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي .

واستعرض الدكتور المسعودي خلال الندوة بعض من أدوات التعليم الذي يصنع الغد والذي يرتبط بالابتعاد عن التعليم التلقيني أو التقليدي وأن يدفع عجلة الإقتصاد متمركزا حول الطالب من خلال إمداده بالمهارات المستقبلية وتطبيقها عمليا وميدانياً .

وفي ختام الندوة التي أبدع في إدارتها مدير مكتب التعليم بوسط جدة الأستاذ محمد عمر الشهري ، أجاب الدكتور المسعودي على المداخلات والأسئلة التي طرحها الحضور .