فلامينجو يخمد مفاجأة الهلال ويصعد لنهائي كأس العالم للأندية

صحيفة الخليج الالكترونية

أخمد نادي فلامينجو البرازيلي، بطل قارة أمريكا الجنوبية، مفاجأة الهلال السعودي، وتغلب عليه بثلاثة أهدافٍ لواحد، في نصف النهائي الأول في مونديال الأندية.

وافتتح الهلال السعودي أهداف المباراة في الدقيقة 17 عن طريق سالم الدوسري، لينتهي الشوط الأول بتفوق عربي أزرق منح العرب أمل الظهور في النهائي.

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لكن الشوط الثاني شهد تألقًا واضحًا لطائر الفلامينجو البرازيلي، ففي الدقيقة 49 سجل اراسكايتا هدف التعادل للفريق البرازيلي، وفي الدقيقة 77 سجل برونو هنريكي الثاني للفريق.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استطاع فلامينجو من تسجيل الثالث بأقدام البليهي بهدف في مرماه بالخطأ، كما تعرض كاريلو للطرد في المباراة.

وبهذه الخسارة سيلعب الهلال في مباراة أخيرة للمنافسة على المركز الثالث، أمام الخاسر في مباراة الغد بين ليفربول ومونتيري المكسيكي.