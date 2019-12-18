وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية

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صحيفة الخليج الالكترونية
فتحت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة تحت مسمى «محاسب»، للعمل بالشركة في محافظة الطائف.
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية، مع توفر الخبرات اللازمة، لافتة إلى أنه يمكن الإطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي اضغط هنا
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