شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطوير 3 مخططات توفر 1653 قطعة أرض مجانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنها تسلمت عدداً من مخططات الأراضي المجانية بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها، وذلك امتداداً لمجموعة من المخططات التي تم الانتهاء من تطويرها بالشراكة مع المقاولين المؤهلين.

وتتضمن المخططات المستلمة كل من مخطط “حميد العلايا” بمنطقة عسير الممتد على مساحة 366.169.000 متر مربع، ويوفر 274 أرضاً مجانية، ومخططين في المنطقة الشرقية هما مخطط “الخفجي” (المرحلة الأولى) ومخطط “النعيرية”، إذ تبلغ مساحة المخطط الأول أكثر من 998 ألف متر مربع، ويوفر 849 أرضاً مجانية، فيما تبلغ مساحة المخطط الآخر نحو 550 ألف متر مربع، ويوفر 530 أرضاً مجانية.

Advertisements

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات تطوير المخططات التابعة لوزارة الإسكان والبالغ عددها أكثر من 146 مخططاً سكنياً، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على جميع المخططات وحجز الأراضي عبر المنصَّة الإلكترونية من خلال زيارة الرابط (اضغط هنا) أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكية، وذلك ضمن مجموعة من الخيارات السكنية والخدمات والتسهيلات المتنوعة التي تأتي في إطار السعي إلى رفع نسبة التملُّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 بما يتوافق مع مستهدفات “برنامج الإسكان”.

يُذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان قد سلَّم نحو 90 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونياً ضمن 146 مخططاً، فيما يستهدف البرنامج العام المقبل 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً توفِّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملُّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة إسكانية متكاملة في جميع المشاريع والمخططات بما يخدم المستفيدين ويلبي تطلعاتهم.