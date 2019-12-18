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شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال لحظي يدمر واجهة بناية في جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، حادث اشتعال لحظي في الدور الرابع لبناية من أربعة أدوار.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحريق تسبب في انهيار واجهة ثلاث غرف ونشوب حريق في منجرة مجاورة للبناية، دون أي إصابات”.
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