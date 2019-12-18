«الشؤون الاقتصادية» يستعرض التقرير الربعي لأداء برامج رؤية 2030

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء الثلاثاء، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض اجتماعه الأسبوعي. واستعرض المجلس موضوعات اقتصادية وتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومنه عرض قدّمه مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس بشأن التقرير الدوري الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. كما ناقش المجلس عرضاً قدّمته وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدين العالمية.

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