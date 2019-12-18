شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية: الترقيات تدار إلكترونيا.. وليس من مهامنا توليد الوظائف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن الترقيات أصبحت تدار من قبل نظام إلكتروني يحدد مدى استحقاقية الموظف، كما أنها لم تعُد مقيدة بزمن محددة، مؤكداً أن ما يتصل بها من تظلمات متابعٌ بدقة.

وتحدث الوزير، خلال استضافته على قناة “الإخبارية” مساء أمس الثلاثاء، عن توطين الوظائف الحكومية، حيث قال إن كل وظيفة يشغلها وافد تُعدّ شاغرة إذا توفر المواطن المؤهل لشغلها، كما أن الأنظمة لا تفرّق بين المواطنين على أساس الجنس، فكل الوظائف المتاحة يمكن للمواطنين والمواطنات شغلها.

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واستعرض الحمدان توجهات الوزارة بعد إقرار ميزانية العام القادم 2020م، حيث أكد أن الوزارة تنطلق من فكرة تقوم على أن عملها ومهمتها هي تنظيم عمل الجهات الحكومية ومراقبتها؛ إذ ليس من مهامها توليد الوظائف.

كما أشار إلى أن مطلع العام القادم 2020 سيشهد إطلاق المنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية (مسار)، والتي تهتم – كما يدل عليه اسمُها – بالمسار المهني للموظف الحكومي، وتقدّم عدة خدمات إلكترونية، تصل لسبع عشرة خدمة، تهدف لاختصار الوقت والجهد.

وتابع وزير الخدمة المدنية، أن الوزارة – في محاولة للقضاء على المركزية – نقلت بعض صلاحياتها إلى الجهات الحكومية، كما أن رقمنة العمليات ساهمت في إنجاز أربعين ألف طلبٍ ورقيّ خلال يومي عمل.