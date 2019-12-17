شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: انخفاض معدل الوفيات في حوادث الطرق بالمملكة خلال 2019 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير النقل صالح الجاسر، أن الوفيات على الطرق انخفضت خلال آخر 3 سنوات، ولكنها انخفضت خلال 2019 من 26 حالة وفاة إلى 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

واستعرض الجاسر، خلال ملتقى ميزانية 2020 المقام في الرياض، جهود الوزارة لخفض الوفيات على الطرق خلال عام 2019م.

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وقال وزير النقل: “ليس المستهدف هو الوصول إلى ذلك الإنجاز، ولكن نسعى لتأمين سلامة كافة مستخدمي الطرق بالمملكة، فهدفنا هو الوصول إلى انعدام حالات الوفاة على الطرق”.

وتابع الجاسر: “لذلك سنعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى السلامة على الطرق بالمملكة، وعلى رأسها: الجهات الأمنية ووزارتا الصحة والمالية”.