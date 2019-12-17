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استئناف مفاوضات السلام السودانية المباشرة فى جوبا غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 قالت لجنة الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية، و"الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، إن المفاوضات غير المباشرة بين الأطراف مستمرة، فيما ستستأنف جولة المفاوضات المباشرة غدًا الأربعاء؛ لمواصلة الحوار والتفاوض حول القضايا التي لا زالت على طاولة التفاوض.

 

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وأشارت لجنة الوساطة (من جنوب السودان) - في بيان وزع في الخرطوم اليوم الثلاثاء - إلى أن جولة المفاوضات الثالثة انطلقت في جوبا، في 10 ديسمبر الجاري، ودخلت الأطراف المختلفة في مباحثات مباشرة وغير مباشرة؛ لبحث القضايا المختلفة المطروحة للتداول والحوار.

 

وأضاف البيان أن المباحثات المباشرة بين الأطراف توقفت أمس/الاثنين/ مع تواصل اجتماعات اللجان المشتركة التي ظلت تجتمع وتعمل بشكل دؤوب، وتم تبادل الأوراق بين الحكومة وبعض الأطراف للتشاور حولها.

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