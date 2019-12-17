شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد..اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث فتح البرازيل مكتب بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الخميس، بناء على طلب فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية وبعد التشاور مع العراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

ويبحث المجلس الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل .

وقال مصدر دبلوماسي عربي بالقاهرة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الثلاثاء- إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت تأييدا لطلب فلسطين بعقد الاجتماع من كل من مصر والكويت والأردن والعراق.

Advertisements

وكان سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، أشار في وقت سابق اليوم إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، طلبت دولة فلسطين عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية في أقرب وقت، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية الشقيقة إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل.

وقال السفير اللوح:"لا بد أن ينتج عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتراجع البرازيل عن قرارها والحيلولة دون إقدام دول أخرى على مثل هذه الخطوات"، مشيرا إن هذه الخطوة تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين والتي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس.