شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: هناك محاولات لشق وحدة منظمة التعاون الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، إن هناك محاولات لشق وحدة منظمة التعاون الإسلامى وتدميرها، لافتاً إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين على أهمية العمل الإسلامى المشترك من خلال المنظمة.
وأضاف وزير الخارجية البحرينى، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر، معلقا على حديث العاهل السعودى، أنه: "هكذا هو العهد وهكذا الالتزام به، بعكس من حاول السيطرة عليها وحين فشل يحاول تدميرها وشق صفها الآن".
وفى وقت سابق اليوم الثلاثاء، شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ضرورة العمل الإسلامى المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامى، بما يحقق وحدة الصف لبحث جميع القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.
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