شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى: سنراجع قوانين الاستثمار لتشجيع تدفقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اللواء الركن ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن بلاده بصدد مراجعة قوانين الاستثمار، وإصدار قانون جديد يشجع تدفق الاستثمارات في البلاد، مشيرا إلى أهمية ضبط الوجود الأجنبي في السودان.

وقال جابر -في لقاء مع عدد من الصحفيين في القصر الجمهوري اليوم الثلاثاء- إن الزراعة تمثل المخرج الوحيد للبلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى وجود مهددات اقتصادية، لابد من معالجتها على رأسها ارتفاع معدل البطالة، وتهريب السلع عبر الحدود.

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وأضاف أن الحكومة مستمرة فى دعم السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود والأدوية المنقذة للحياة على الرغم من ارتفاع تكلفة هذه السلع عالميا، لافتا إلى أن النجاح الذي حققه موسم الزراعة الصيفي، حفز المزارعين للدخول إلى الموسم الشتوي بهمة عالية.

ونوه بتوافر كل مدخلات الإنتاج لموسم الزراعة الشتوي، فضلا عن تحديد سعر مشجع لمحصول القمح.