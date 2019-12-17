شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مباشر قطر: قلق دولى من تجاهل أوروبا لانتهاكات تميم لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه رغم القيود واساليب القمع التى يتبعها تميم بن حمد ضد أبناء شعبه ينتاب الجميع المخاوف من تجاهل دول القارة الأوروبية للقيود التى يفرضها أمير الإرهاب على الشعب القطرى.

ووفق تقرير قناة المعارضة القطرية، أكد أن هناك تقرير لمنظمة العفو الدولية ينص على تجاهل الدول الأوروبية لممارسات تميم بن حمد التى يفرضها على المواطنين على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذه الدول تنتهج الصمت حيال انتهاك حقوق الإنسان فى قطر.

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وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن الناشطين الحقوقيين فى خطر شديد، لافتاً إلى أن القيود المتزايدة على الشعب القطرى لم يقابلها أى رد من الدول الأوروبية، وتابع:"حتى أنها لم تدافع عن المعارضين القطريين وتركتهم للمجهول".